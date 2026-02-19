Balade À la rencontre de la biodiversité au Parc des Chaumes Avallon
Balade À la rencontre de la biodiversité au Parc des Chaumes Avallon mercredi 22 juillet 2026.
Balade
À la rencontre de la biodiversité au Parc des Chaumes
Avallon Avallon Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:00:00
fin : 2026-07-22 11:30:00
Date(s) :
2026-07-22
Mercredi 22 juillet Balade
À la rencontre de la biodiversité au Parc des Chaumes
Dans la vallée du Cousin, au cœur d’un espace urbain, le parc des Chaumes abrite une riche biodiversité. Partez à sa découverte avec une animatrice Natura 2000 du Parc du Morvan et l’association Les Cousin•es de la vallée, et explorez espèces, actions de préservation et secrets du bois mort.
️ de 10h00 à 11h30
conseillé à partir de 6 ans
️ Gratuit
longueur de la balade 2 km
Difficulté estimée facile parc communal aménagé
☔️ Chaussures de marche recommandées –
Si vous avez une paire de jumelle, n’hésitez pas à les prendre avec vous
Chien en laisse
️ Le lieu de rendez-vous exact vous sera donné lors de votre confirmation d’inscription par mail.
Inscription obligatoire par ce formulaire, ou bien
https://partage.parcdumorvan.org/index.php/apps/forms/s/CpqGfLLwRsMX9zKZBrc4isCq
✉contact@parcdumorvan.org
☎03 86 78 79 57
Clôture des inscriptions mardi 21 juillet midi .
Avallon Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 57 contact@parcdumorvan.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Balade
À la rencontre de la biodiversité au Parc des Chaumes
L’événement Balade
À la rencontre de la biodiversité au Parc des Chaumes Avallon a été mis à jour le 2026-02-19 par Maison du Tourisme PNRM