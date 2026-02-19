Balade

Balade : À la rencontre de la biodiversité au Parc des Chaumes

Avallon Avallon Yonne

Début : 2026-07-22 10:00:00

fin : 2026-07-22 11:30:00

2026-07-22

Dans la vallée du Cousin, au cœur d’un espace urbain, le parc des Chaumes abrite une riche biodiversité. Partez à sa découverte avec une animatrice Natura 2000 du Parc du Morvan et l’association Les Cousin•es de la vallée, et explorez espèces, actions de préservation et secrets du bois mort.

️ de 10h00 à 11h30

conseillé à partir de 6 ans

️ Gratuit

longueur de la balade 2 km

Difficulté estimée facile parc communal aménagé

☔️ Chaussures de marche recommandées –

Si vous avez une paire de jumelle, n’hésitez pas à les prendre avec vous

Chien en laisse

️ Le lieu de rendez-vous exact vous sera donné lors de votre confirmation d’inscription par mail.

Inscription obligatoire par ce formulaire, ou bien

https://partage.parcdumorvan.org/index.php/apps/forms/s/CpqGfLLwRsMX9zKZBrc4isCq

✉contact@parcdumorvan.org

☎03 86 78 79 57

Clôture des inscriptions mardi 21 juillet midi .

Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 57 contact@parcdumorvan.org

