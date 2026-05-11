Concert Festivallon AD’LINE CREP’80 Avallon
Concert Festivallon AD’LINE CREP’80 Avallon lundi 20 juillet 2026.
Avallon
Concert Festivallon AD’LINE
CREP’80 55 Rue de Lyon Avallon Yonne
Tarif : – – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 19:00:00
fin : 2026-07-20 23:59:00
Date(s) :
2026-07-20
Celle qui passe… Désarmante de sincérité, Ad’Line traverse nos vies, le temps d’un concert, comme en apesanteur, telle
une étoile filante. Tombée dans la marmite quand elle était petite, bercée de Patti Smith, Saez ou Izia Higelin, elle
sillonne les routes de France et de Navarre avec sa guitare à la main.
Elle chante et réenchante un quotidien qui part à la dérive, distillant un son folk rock à fleur de peau, de compos intimes
en reprises très personnelles, en solo ou accompagnée des talentueux musiciens dont elle sait s’entourer. Elle nous laisse
en passant, suspendus à sa corde hypersensible, la possibilité d’un ailleurs.
Dans la tendresse et la chaleur de sa voix, droite dans ses bottes et loin d’un optimisme de façade, Ad’Line va chercher
au fond d’elle-même les accords et les mots qui viennent panser nos plaies, elle nous prend dans ses bras comme elle
prend sa guitare.
Celle qui nous éblouit sans nous aveugler nous transporte dans un monde sublimé, bien réel pourtant celui qu’elle a
forgé à la force du cœur. Elle passe, généreusement et avec sa gouaille de Franc-Comtoise, ce monde sensible qu’elle
habite en son for intérieur. Ad’Line, c’est celle qui reste.
Retrouvez-la à Crep’80, où vous pourrez dîner et/ou boire un verre.
Diner possible à partir de 19h, pensez à réserver. Concert à 21h. Entrée Libre. .
CREP’80 55 Rue de Lyon Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 34 55 07
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English : Concert Festivallon AD’LINE
L’événement Concert Festivallon AD’LINE Avallon a été mis à jour le 2026-05-11 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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