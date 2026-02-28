Soirée Cumbia Terrasses du Bel Air Avallon

Soirée Cumbia

Terrasses du Bel Air 1 Rue Basse du Rempart Avallon Yonne

Nancy MURILLO, chaleur colombienne et groove planétaire, est née à Cali (Colombie), capitale mondiale de la salsa. Nancy a la musique dans la peau depuis toujours. Chanteuse, percussionniste et performeuse, elle grandit sur scène entre chant, danse et théâtre avant de plonger à fond dans les rythmes traditionnels colombiens, de la cumbia à la salsa. Arrivée en Europe dans les années 1990, elle fait vibrer Bordeaux puis Paris au sein de nombreuses formations latino-américaines, avant de créer ses propres projets et albums (Tía Yova, Mujer Coraje), où traditions afro-colombiennes et modernité se donnent joyeusement la main.

Avec PACHACUMBIA, Nancy mène un nouveau projet festif et métissé qui fait dialoguer les racines cumbia, les musiques afro-latines et l’esprit andin du pacha (le monde vivant selon les peuples quechua). Une musique colorée, solaire et contagieuse, pensée pour le partage et la danse.

Autour d’elle, des musiciens venus d’horizons multiples Andrés IZURIETA (charango, saveurs andines), Sly El METEKO (percussions caribéennes et improvisées), John LUIS (basse et groove afro-latino) et notre très cher et connu de notre public, Francesco MARZETTI, batteur italien au swing latino-jazz. Une équipe à géométrie variable, toujours prête à faire monter la température.

PACHACUMBIA, c’est une invitation au voyage, à la rencontre des cultures et au plaisir simple de bouger ensemble. Une fête musicale vivante, généreuse et résolument ouverte. Et que dire de ce bon plan danse Le jour du concert, à 16h30, place au mouvement et à la bonne humeur avec une initiation gratuite à la danse salsa et cumbia sera proposée pour se mettre dans le rythme avant la soirée. Pas besoin d’être pro, juste l’envie de bouger, de rire et de partager un moment joyeux au son des musiques latino-américaines. Seul(e), entre amis ou en famille, tout le monde est bienvenu ! À ne surtout pas rater le meilleur échauffement avant le concert de Nancy MURILLO & PACHACUMBIA ! .

