Avant/après : Bar-le-Duc à travers ses photos anciennes – Visite 1, Place Reggio, Bar-le-Duc
samedi 19 septembre 2026 · Place Reggio · Bar-le-Duc
Informations pratiques
Avant/après : Bar-le-Duc à travers ses photos anciennes – Visite 1 Samedi 19 septembre, 09h00 Place Reggio Meuse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00
À l’occasion du bicentenaire de la photographie célébré cette année, deux visites vous invitent à (re)découvrir le passé de Bar-le-Duc à partir de cartes postales anciennes.
Un itinéraire permettra de découvrir les rues autour de la place Reggio dans cette première visite (une deuxième est proposée ensuite autour de la place Exelmans à 10h30).
Rendez-vous à 9h au pied de la statue du maréchal Oudinot.
Place Reggio 55000 Bar-le-Duc Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est
À l’occasion du bicentenaire de la photographie célébré cette année, deux visites vous invitent à (re)découvrir le passé de Bar-le-Duc à partir de cartes postales anciennes.
© Ville de Bar-le-Duc
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