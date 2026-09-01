Bourse aux vêtements enfants et matériel de puériculture Centre Socioculturel Libération Bar-le-Duc

Informations pratiques

Bar-le-Duc

Bourse aux vêtements enfants et matériel de puériculture

Centre Socioculturel Libération 1 Rue du Chanoine Marcel Monflier Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Samedi 2026-09-11 09:00:00

fin : 2026-09-11 18:00:00

Date(s) :

2026-09-11 2026-09-12

La Bourse aux vêtements enfants / matériel de puériculture est de retour !

Dépôts mardi 8, mercredi 9 et jeudi 10 septembre, uniquement sur rdv à compter du lundi 24/08 à 14h.

Entrée gratuite.Tout public

0 .

Centre Socioculturel Libération 1 Rue du Chanoine Marcel Monflier Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 45 07 64 contact@cscbld.fr

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English :

The Kids’ Clothing and Baby Gear Swap is back!

Drop-offs: Tuesday, September 8, Wednesday, September 9, and Thursday, September 10—by appointment only, starting Monday, August 24, at 2:00 p.m.

Free admission.

L’événement Bourse aux vêtements enfants et matériel de puériculture Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-08-14 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE