Bourse aux vêtements enfants et matériel de puériculture Centre Socioculturel Libération Bar-le-Duc
vendredi 11 septembre 2026 · Centre Socioculturel Libération · Bar-le-Duc
Informations pratiques
Bar-le-Duc
Bourse aux vêtements enfants et matériel de puériculture
Centre Socioculturel Libération 1 Rue du Chanoine Marcel Monflier Bar-le-Duc Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Samedi 2026-09-11 09:00:00
fin : 2026-09-11 18:00:00
Date(s) :
2026-09-11 2026-09-12
La Bourse aux vêtements enfants / matériel de puériculture est de retour !
Dépôts mardi 8, mercredi 9 et jeudi 10 septembre, uniquement sur rdv à compter du lundi 24/08 à 14h.
Entrée gratuite.Tout public
0 .
Centre Socioculturel Libération 1 Rue du Chanoine Marcel Monflier Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 45 07 64 contact@cscbld.fr
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English :
The Kids’ Clothing and Baby Gear Swap is back!
Drop-offs: Tuesday, September 8, Wednesday, September 9, and Thursday, September 10—by appointment only, starting Monday, August 24, at 2:00 p.m.
Free admission.
L’événement Bourse aux vêtements enfants et matériel de puériculture Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-08-14 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE
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