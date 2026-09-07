Avant/après : Bar-le-Duc à travers ses photos anciennes – Visite 2, Place Exelmans, Bar-le-Duc
samedi 19 septembre 2026 · Place Exelmans · Bar-le-Duc
Informations pratiques
Avant/après : Bar-le-Duc à travers ses photos anciennes – Visite 2 Samedi 19 septembre, 10h30 Place Exelmans Meuse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
À l’occasion du bicentenaire de la photographie célébré cette année, deux visites vous invitent à (re)découvrir le passé de Bar-le-Duc à partir de cartes postales anciennes.
Un itinéraire permettra de découvrir les rues autour de la place Exelmans dans cette deuxième visite (une première est proposée autour de la place Reggio à 9h).
Rendez-vous à 10h30 au pied de la statue du général Exelmans.
Place Exelmans Place Exelmans 55000 Bar-le-Duc Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est
À l’occasion du bicentenaire de la photographie célébré cette année, deux visites vous invitent à (re)découvrir le passé de Bar-le-Duc à partir de cartes postales anciennes.
© Ville de Bar-le-Duc
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