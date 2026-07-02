Avant de naître, Auditorium – salle Sauguet, Bordeaux
samedi 28 novembre 2026 · Auditorium - salle Sauguet · Bordeaux
Informations pratiques
Avant de naître 28 et 29 novembre Auditorium – salle Sauguet Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-28T15:00:00+01:00 – 2026-11-28T15:45:00+01:00
Fin : 2026-11-29T15:00:00+01:00 – 2026-11-29T15:45:00+01:00
Famille | Concert pour femmes enceintes
La science a récemment confirmé ce que nous sentions de façon intuitive : oui, les bébés nous entendent avant de nous voir. Ils perçoivent les sons que nous produisons et sont donc capables de réagir à la musique. Ces petites formes instrumentales sont ici pour créer chez eux, comme chez leurs futurs parents*, de premiers souvenirs communs, dans un cocon sonore réconfortant, en présence d’un spécialiste de la maternité.
*Possibilité, à la réservation, de venir avec un accompagnant.
Auditorium – salle Sauguet 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/701126-avant-de-naitre »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/famille-avant-de-naitre-85261 »}]
Concert pour femmes enceintes Famille
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