RELACHE #17 : SOLEDAD BROTHERS + LAS ROBERTAS + SO MANY PEOPLE, square Dom Bedos, Bordeaux

RELACHE #17 : SOLEDAD BROTHERS + LAS ROBERTAS + SO MANY PEOPLE Mercredi 29 juillet, 19h00 square Dom Bedos Gironde

SQUARE DOM BEDOS – 5€ ( Carte Jeune ou Adhérents Allez Les Filles ) / 5€ Adhérents minimas sociaux (RSA/ASS/AAH/ASPA/ASI/ATS) / 10€ Prévente / 15€ Sur Place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-29T19:00:00+02:00 – 2026-07-29T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-29T19:00:00+02:00 – 2026-07-29T23:59:00+02:00

SOLEDAD BROTHERS (Rock – US)

SOLEDAD BROTHERS groupe mythique de Maumee ( ohio ) proche banlieue de Detroit sont de retour en Europe pour répandre leur évangile révolutionnaire unique de la Rust Belt R&B. Ce sera la première fois qu’ils reviendront sur le sol européen ensemble en tant que groupe depuis 20 ans.

Les Soledad Brothers ont longtemps été associés au renouveau du garage rock à Détroit au début des années 2000, et ont ouvert la voie à des groupes comme The White Stripes, The Detroit Cobras, The Dirtbombs, et d’autres, issus des mêmes racines enflammées, de la même culture locale, mais suivant leur propre chemin. Influencés par John Lee Hooker, The Gun Club, Hound Dog Taylor, ou Sister Rosetta Thorpe ainsi que des influences plus éloignées comme The Fall et des pionniers du free jazz comme Albert Ayler ; sur le plan sonore, tout cela se présente avec un son bien à eux, une perspicacité politique et des contours non explorés par leur contemporains. L’énergie de leurs lives encensés n’a pas diminué d’un iota dans les années qui ont suivi, la colère brûle plus fort que jamais et la scène se réchauffe davantage.

https://youtu.be/ZRCBC4HvMDA?si=1sHLNNM6BdXgDAhf

https://www.facebook.com/profile.php?id=100053104317136

https://www.instagram.com/soledad_brothers/

LAS ROBERTAS (Psych Pop Rock – Costa rica)

Basé à San José, au Costa Rica, le groupe s’est formé en 2009 et depuis, il se produit et tourne au Costa Rica et à l’étranger, notamment dans des festivals comme NRMAL (Mexique), Levitation (Austin, TX), Coachella (Indio Valley, CA), Rock al Parque (Bogota, Colombie), Primavera Sound (Barcelone), entre autres. Le groupe a sorti 4 LP et 2 EP aux États-Unis, au Mexique et en Espagne. Son dernier album, « Love is the Answer », est sorti en février 2023 sur Kanine Records (USA).

« Love is the Answer » est une compilation de neuf chansons sur l’amour de l’univers, la liberté individuelle et l’espoir, à une époque où le monde semble toujours plus proche de sombrer dans le chaos. Les influences du groupe pour cet album sont The Brian Jonestown Massacre, The Dandy Warhols, The Charlatans, Lush, Ride et The Breeders.

L’album a été produit, enregistré, mixé et masterisé par le producteur gallois Owen Morris, qui a déjà travaillé avec des groupes comme Oasis, The Verve, Ash, Kaiser Chiefs et Madness. Le groupe et Owen ont commencé à travailler ensemble après leur rencontre au Costa Rica.

Pendant qu’ils passaient du temps ensemble, une grande alchimie s’est produite entre le groupe et Owen, et ils ont fini par collaborer pour « Love is the Answer ». L’enregistrement de l’album a commencé à Hermosillo, Sonora (Mexique) et s’est terminé à Santa Ana, Costa Rica.

https://youtu.be/EI71RF_oAyE?si=PfR7OB2FNG6jAvbp

https://lasrobertas.bandcamp.com/

https://www.facebook.com/lasrobertas/?locale=fr_FR

https://www.instagram.com/lasrobertas/

SO MANY PEOPLE (Britpop – Bordeaux)

Au croisement des instincts mélodiques de la Britpop, de l’énergie du post-punk et de la sensibilité de Radiohead & Jeff Buckley, So Many People invoque un univers atmosphérique teinté d’émotions et d’explosivité.

Le groupe s’attache à renouer avec une dimension du live plus humaine et envisage sa musique comme un vecteur d’inclusion. So Many People est lauréat de plusieurs tremplins de Nouvelle- Aquitaine (Scènes Croisées et Climax 2024) et a joué dans des salles comme la Rock School Barbey, la cave d’Allez les Filles, le Royal ou encore la Mac 3. Le groupe a sorti son premier EP en avril 2025.

https://youtu.be/5SGZoDtqKVc?si=yPK2TfDN64Mw62p7

https://lesdisquesduparadis.bandcamp.com/album/so-many-people

https://www.facebook.com/profile.php?id=61562169325242&sk=events

https://www.instagram.com/somanypeopleband/?fbclid=IwY2xjawRYI1lleHRuA2FlbQIxMABicmlkETBaWlJoV0NrZExvR3ppUFJJc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHhtNhHi6t4BY7AaVp0NIu_SVN2A6MbMOb6AU9VpTgKq7W-0rTiGCgWWEQ1pa_aem_lMh9PqQ7fuoJcx226lz94g

square Dom Bedos Rue Jacques d’Welles, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.relache.fr/ »}] [{« data »: {« author »: « Houdini116 », « cache_age »: 86400, « description »: « The album version. », « type »: « video », « title »: « Soledad Brothers – Gospel According to John », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/ZRCBC4HvMDA/hqdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=ZRCBC4HvMDA », « thumbnail_height »: 360, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCxYXA5kV5LONV8R9nR-gYng », « thumbnail_width »: 480, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/ZRCBC4HvMDA?si=1sHLNNM6BdXgDAhf »}, {« link »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100053104317136 »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « 1,035 Followers, 186 Following, 3 Posts – See Instagram photos and videos from Soledad Brothers (@soledad_brothers) », « type »: « rich », « title »: « Soledad Brothers (@soledad_brothers) u2022 Instagram profile », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/v/t51.82787-19/670970167_18086795057062206_4184616853423645139_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100_tt6&_nc_cat=101&ccb=7-5&_nc_sid=bf7eb4&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InByb2ZpbGVfcGljLnd3dy4xMDMwLkMzIn0%3D&_nc_ohc=5Rt3wQz6X2cQ7kNvwG80xpR&_nc_oc=AdoEVjyTS3hnkBUAfdJT0ohVya_HCwcLwrE2sH05XL3ucfswWQ2b2Y6Fh1tj8M1nwFQ&_nc_zt=24&_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com&_nc_gid=ImW7DyAos9pnyf1qvzOBCQ&_nc_ss=7f60f&oh=00_Af5Qkmb92ZShnket6PwLZM9DcDDJnaFqYZuLajw0WMMJDg&oe=6A0D1381 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/soledad_brothers/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://iframely.net/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100, « thumbnail_width »: 100, « options »: {« _disable_profile »: {« label »: « Disable profile embed », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « Instagram »}, « link »: « https://www.instagram.com/soledad_brothers/ »}, {« data »: {« author »: « KEXP », « cache_age »: 86400, « description »: « http://KEXP.ORG presents Las Robertas performing « SONG » live in the KEXP studio. Recorded April 30, 2015.nnSongs:nLighter ValleynThe FeelnMuy BiennGet A GripnnHost: DJ ChillynAudio Engineer: Kevin SuggsnCameras: Jim Beckmann, Luke Knecht & Justin WilmorenEditor: Justin Wilmorennnhttp://kexp.org », « type »: « video », « title »: « Las Robertas – Full Performance (Live on KEXP) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/EI71RF_oAyE/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=EI71RF_oAyE », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC3I2GFN_F8WudD_2jUZbojA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/EI71RF_oAyE?si=PfR7OB2FNG6jAvbp »}, {« link »: « https://lasrobertas.bandcamp.com/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/lasrobertas/?locale=fr_FR »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « 10K Followers, 1,079 Following, 1,003 Posts – See Instagram photos and videos from Las Robertas (@lasrobertas) », « type »: « rich », « title »: « Las Robertas (@lasrobertas) u2022 Instagram profile », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad6-1.cdninstagram.com/v/t51.82787-19/618137851_18553964572019579_4934015146633481509_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100_tt6&_nc_cat=107&ccb=7-5&_nc_sid=bf7eb4&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InByb2ZpbGVfcGljLnd3dy4xMDgwLkMzIn0%3D&_nc_ohc=1I-S1HPXSP8Q7kNvwGoXX0W&_nc_oc=AdpSieN5mCU8acj-AsuJ51VJJEOpxb2F4TIfnxOS6rAgrJO__IpcsN9Si5fv2ZW-Pns&_nc_zt=24&_nc_ht=scontent-iad6-1.cdninstagram.com&_nc_gid=8UBflLabS9lkMJF93iyvVQ&_nc_ss=7f60f&oh=00_Af6XX2BWFN38NbHjZNTtp4bgk-D2xp-gM5vhvC9c-7fVGg&oe=6A0CE9BB », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/lasrobertas/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://iframely.net/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100, « thumbnail_width »: 100, « options »: {« _disable_profile »: {« label »: « Disable profile embed », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « Instagram »}, « link »: « https://www.instagram.com/lasrobertas/ »}, {« data »: {« author »: « SO MANY PEOPLE », « cache_age »: 86400, « description »: « Chaos est une des premiu00e8res chansons qu’on a u00e9crite ensemble. On espu00e8re que ce bout du2019orage vous emportera autant quu2019il nous emporte quand on la joue devant vous. On est super fieru2022es et on a quu2019une hu00e2te cu2019est de vous en faire u00e9couter plus. Alors u00e0 tru00e8s bientu00f4t la team u2764ufe0fud83cudf38nnRemerciementsnud83eudea9 Merci u00e0 Charaf Moujahid et u00e0 Allez Les Filles du2019avoir mis u00e0 disposition sa scu00e8ne pour notre musiquenud83dudcfdufe0f Merci u00e0 Thomas Cesbron et u00e0 Simon Cuendet pour la vidu00e9onud83cudf99ufe0f Merci u00e0 Valentine Guillot pour lu2019enregistrementnud83dudcbf Merci u00e0 Tom Juquel pour le mixagenu2702ufe0f Merci au bro Antoine Mezzini pour le montagennLiensnInstagram: @somanypeooplebandnSoundcloud: So Many PeoplennSo Many People est un groupe de rock indu00e9 situu00e9 u00e0 Bordeaux. », « type »: « video », « title »: « SO MANY PEOPLE – CHAOS // Live Session at Allez les Filles », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/5SGZoDtqKVc/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=5SGZoDtqKVc », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCzTCfRfGOqy2vab3SPKC8xA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/5SGZoDtqKVc?si=yPK2TfDN64Mw62p7 »}, {« link »: « https://lesdisquesduparadis.bandcamp.com/album/so-many-people »}, {« link »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=61562169325242&sk=events »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « 1,399 Followers, 250 Following, 29 Posts – See Instagram photos and videos from su1d0f u1d0du1d00u0274u028f u1d18u1d07u1d0fu1d18u029fu1d07 (@somanypeopleband) », « type »: « rich », « title »: « su1d0f u1d0du1d00u0274u028f u1d18u1d07u1d0fu1d18u029fu1d07 (@somanypeopleband) u2022 Instagram profile », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad6-1.cdninstagram.com/v/t51.82787-19/582564453_17930091630115851_155391978114796264_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100_tt6&_nc_cat=102&ccb=7-5&_nc_sid=bf7eb4&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InByb2ZpbGVfcGljLnd3dy4xMDgwLkMzIn0%3D&_nc_ohc=tjnRe6mce2EQ7kNvwG4uUvR&_nc_oc=AdqnG-rSp8BMwb-D2dDjd-hFTC6MjyNn1-dlANvD1uQtE7YCQEPXQE2cOBj19j_8PeU&_nc_zt=24&_nc_ht=scontent-iad6-1.cdninstagram.com&_nc_gid=lN73ZB1qwUsSj16PcMnaIg&_nc_ss=7f60f&oh=00_Af66SEUOTbdJtFdxlzk-zascbiCEV4B6JiLy7H9m9IDnWw&oe=6A0D0A1E », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/somanypeopleband/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://iframely.net/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100, « thumbnail_width »: 100, « options »: {« _disable_profile »: {« label »: « Disable profile embed », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « Instagram »}, « link »: « https://www.instagram.com/somanypeopleband/?fbclid=IwY2xjawRYI1lleHRuA2FlbQIxMABicmlkETBaWlJoV0NrZExvR3ppUFJJc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHhtNhHi6t4BY7AaVp0NIu_SVN2A6MbMOb6AU9VpTgKq7W-0rTiGCgWWEQ1pa_aem_lMh9PqQ7fuoJcx226lz94g »}]

RELACHE SQUARE DOM BEDOS