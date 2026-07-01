FUGUER OR NOT FUGUER • David Sire, BORDEAUX Musée d’Aquitaine, Bordeaux

Informations pratiques

FUGUER OR NOT FUGUER • David Sire Mercredi 29 juillet, 15h00 BORDEAUX Musée d’Aquitaine Gironde

GRATUIT sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-29T15:00:00+02:00 – 2026-07-29T16:10:00+02:00

Fin : 2026-07-29T15:00:00+02:00 – 2026-07-29T16:10:00+02:00

Dénivelé positif

L’homme qui parle est un homme qui marche. Depuis toujours, il aime ça, parcourir des kilomètres, voyager. Alors que faire lorsque son adolescent de fils préfère l’arpentage des mondes numériques par écrans interposés ? Va-t-il se remettre d’avoir un fils-geek, pire pour lui, un sédentaire ? Devant ce qu’il considère comme un impensable défaut d’hérédité, le père-marcheur s’engage dans une truculente fuite donquichottesque.

Poète et conteur, David Sire livre une fable contemporaine autant qu’initiatique à grand renfort de cartes IGN® et de chaussures de randonnée, retraçant avec humour et finesse toute l’histoire de l’humanité depuis sa bipédie. Une histoire de transmission, touchante et drôle, qui se déploie à l’échelle du monde autant qu’à celle de la famille.

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Avec David Sire • Collaboration à l’écriture : Marina Tomé • Mise en scène : Gaëlle Hausermann

Photo : Tadzio

En savoir plus sur David Sire

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☀️ MERCREDI 29.07 À 15H

☀️BORDEAUX > Musée d’Aquitaine, 20 cours Pasteur

33000 Bordeaux

☀️ CONSEILLÉ à partir de 10 ans

☀️ DURÉE : 1H10

☀️ GRATUIT sans réservation

En cas d’intempéries, représentation maintenue au même endroit

L’accès aux représentations prévues dans des espaces fermés (site de jeu initial ou site de repli) est soumis à la jauge de sécurité maximale autorisée de chaque lieu. L’entrée à ces représentations se fera sous réserve de la capacité maximale autorisée.

En cas d’intempéries ou de canicule, le repli en lieu couvert ou l’annulation d’une représentation sera annoncé au plus tard le jour de la représentation sur le site Internet et les réseaux sociaux de l’Été métropolitain

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Prochains Fuguer or not Fuguer à Bouliac le 03.08, à Gradignan le 04.08, à Bruges le 26.08

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Extrait du spectacle David Sire

Une programmation mise en œuvre par Bordeaux Métropole dans le cadre de l’Été métropolitain 2026, en collaboration étroite avec ses partenaires.

BORDEAUX Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.davidsire.com/ »}, {« data »: {« author »: « David SIRE », « cache_age »: 86400, « type »: « video », « title »: « Fuguer or not fuguer – David Sire – teaser », « thumbnail_url »: « https://i.vimeocdn.com/video/1942281362-448ce9e9838a07114f2ff7ad1977e0849a463c70d41819b2fddcf203d6370f3d-d?f=webp®ion=us », « version »: « 1.0 », « url »: « https://vimeo.com/1022802274 », « thumbnail_height »: 1966, « author_url »: « https://vimeo.com/davidsire », « thumbnail_width »: 1311, « options »: {« _texttrack »: {« label »: « Text language (ignored if no captions) », « placeholder »: « Two letters: en, fr, es, de… », « value »: « »}}, « html »: «

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Théâtre

©Tadzio