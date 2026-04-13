Avant les Six d’Anvers : réécrire l’histoire de la mode belge au féminin, Château de Fontainebleau – chapelle basse Saint-Saturnin, Héricy

Avant les Six d’Anvers : réécrire l’histoire de la mode belge au féminin Vendredi 5 juin, 15h30 Château de Fontainebleau – chapelle basse Saint-Saturnin Seine-et-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T15:30:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T15:30:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

Cette table ronde explore la mode belge avant les « Six d’Anvers » à travers trois figures pionnières : Elisabeth D’Aubreby Van Swae (1829-1902), couturière de la famille royale ; Hélène Nyssens, fondatrice en 1868 de Verleysens-Nyssens, qui introduit le japonisme à Bruxelles ; et Honorine “Norine” Deschryver, à la tête de Couture Norine (1915-1952). En les réunissant, la table ronde remet en question l’idée que la mode belge n’existait pas avant les années 1980 et interroge les mécanismes de visibilité et de genre qui façonnent son histoire.

Château de Fontainebleau – chapelle basse Saint-Saturnin Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77330 Héricy 77850 Seine-et-Marne Île-de-France

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