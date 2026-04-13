Conserver-restaurer le patrimoine de mode : une autre approche historique du vêtement, Château de Fontainebleau – chapelle basse Saint-Saturnin, Héricy

Conserver-restaurer le patrimoine de mode : une autre approche historique du vêtement Dimanche 7 juin, 12h00 Château de Fontainebleau – chapelle basse Saint-Saturnin Seine-et-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T12:00:00+02:00 – 2026-06-07T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T12:00:00+02:00 – 2026-06-07T13:00:00+02:00

Conserver-restaurer le patrimoine de mode implique de pouvoir le comprendre, le pénétrer, l’interpréter correctement par le biais de compétences qui ne sont jamais exclusivement techniques : aux savoir-faire, à l’analyse de la matérialité vont être également associés des savoirs scientifiques – émanant des sciences dures comme des sciences humaines-. Ce regard atypique -du point de vue de la classification actuelle des connaissances- porté sur les objets, peut être facteur de découvertes. Depuis une dizaine d’années, nous avons proposé à l’occasion de publications des lectures historiques qui sont apparues au cours de traitement de conservation. Nous ferons un tour d’horizon de ces différents exercices d’approche matérielle. La campagne de restauration menée en amont d’une exposition monographique dédiée à Paul Poiret au MAD en 2025 est le dernier exemple en date de la réflexion fertile qui peut être développée et venir nourrir la connaissance des œuvres de mode aux côtés des historiens.

Château de Fontainebleau – chapelle basse Saint-Saturnin Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77330 Héricy 77850 Seine-et-Marne Île-de-France

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