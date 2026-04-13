Chaire d’Arts et archéologie du judaïsme : un unicum, Château de Fontainebleau – chapelle basse Saint-Saturnin, Héricy

Chaire d’Arts et archéologie du judaïsme : un unicum Dimanche 7 juin, 11h00 Château de Fontainebleau – chapelle basse Saint-Saturnin Seine-et-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

À la rentrée 2025, la création d’une 32e spécialité à l’École du Louvre, avec le soutien de Fondation Etrillard et en lien avec le musée d’art et d’histoire du Judaïsme à Paris, ne vient pas seulement combler une lacune dans l’enseignement universitaire français, elle présente aussi un caractère inédit. Pourquoi en France si peu de spécialistes des cultures artistiques du judaïsme à l’Université ? Pourquoi une marginalisation qui semble inhérente à la structure universitaire ? Pourquoi ce fait de civilisation est-il si mal représenté dans les musées en régions et est-il pratiquement absent du Louvre ? Pourquoi jusqu’aux années 2000 l’archéologie nationale ignorait-elle les vestiges de la présence juive en France ? Forts du bilan d’une première année d’enseignement, les intervenants exposeront le projet qui sous-tend la création de cette chaire et tenteront de répondre à toutes ces questions qui touchent en profondeur à celle du statut des cultures juives dans nos formations et dans le paysage muséal et patrimonial.

Carte blanche à l’École du Louvre

Château de Fontainebleau – chapelle basse Saint-Saturnin Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77330 Héricy 77850 Seine-et-Marne Île-de-France

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