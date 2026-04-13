« Jama’ al Fna ». Ethnographie d’une quête et d’une enquête à Marrakech, Château de Fontainebleau – chapelle basse Saint-Saturnin, Héricy

« Jama’ al Fna ». Ethnographie d’une quête et d’une enquête à Marrakech Vendredi 5 juin, 16h00 Château de Fontainebleau – chapelle basse Saint-Saturnin Seine-et-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T16:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T16:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

Inscrite en 2001 par l’Unesco au patrimoine oral et immatériel de l’humanité, la place Jama’ al Fna constitue un vaste théâtre à ciel ouvert, sans séparation entre artistes et spectateurs. Son nom renverrait aux ruines d’une mosquée inachevée, mentionnée dès le XVIᵉ siècle. Dès 1650, des sources attestent la pratique des halqa, cercles rassemblant conteurs, musiciens ou danseurs. Cette communication interroge la place du spectateur au sein de ces configurations performatives, à partir d’une enquête ethnographique fondée sur entretiens, photographies et films.

Château de Fontainebleau – chapelle basse Saint-Saturnin Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77330 Héricy 77850 Seine-et-Marne Île-de-France

.