Volubilis et ses mémoires : un site archéologique au présent ?, Château de Fontainebleau – chapelle basse Saint-Saturnin, Héricy

Volubilis et ses mémoires : un site archéologique au présent ? Samedi 6 juin, 10h00 Château de Fontainebleau – chapelle basse Saint-Saturnin Seine-et-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

La table ronde présentera les recherches conduites par une équipe de chercheurs franco-marocaine dans le cadre du programme de recherche ANR ArchArch, « L’archéologie en héritage : vestiges, traces et mémoires d’une activité scientifique (Maroc, Mauritanie, XIXe-XXIe siècles) » qui prend notamment pour terrain d’étude Volubilis, site majeur de l’Afrique antique. A travers des approches aussi diverses que la question des archives et de la documentation scientifique, du foncier, du tourisme durable, des représentations locales et de la perception du site par les riverains, les participants interrogeront les différentes façons de gérer aujourd’hui l’héritage archéologique de Volubilis.

Carte blance à l’Institut national du patrimoine

Château de Fontainebleau – chapelle basse Saint-Saturnin Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77330 Héricy 77850 Seine-et-Marne Île-de-France

.