Toni retrouve la liberté, travaille dans le bar de son oncle et retourne vivre chez sa mère Betty, avec qui les relations sont tendues. Cette dernière a élevé Anna, la fille qu’elle a eue avec Max, son amour d’enfance, pour lequel elle est allée en prison. Toni devra faire preuve de combativité pour se libérer d’un environnement toxique et prendre sa place en tant que mère et femme libre…

(2025 – Belgique/Canada Québec/Pays-Bas – 1h48)

Dans le cadre des « Rendez-vous des cinéastes », le Centre Wallonie-Bruxelles vous invite à la projection avant-première du film « CAP FAREWELL » en présence de la réalisatrice Vanja d’Alcantara

Le lundi 06 juillet 2026

de 20h00 à 22h00

payant

5€ / 3€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-06T23:00:00+02:00

fin : 2026-07-07T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-06T20:00:00+02:00_2026-07-06T22:00:00+02:00

Centre Wallonie-Bruxelles 46 rue Quincampoix 75004 Paris

https://cwb.fr/agenda/avant-premiere-cap-farewell-un-film-de-vanja-d-alcantara +33153019696 info@cwb.fr



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