Avant-Première Ciné-Cool : Ni vue, ni connue, Le Star, Strasbourg

Informations pratiques

Avant-Première Ciné-Cool : Ni vue, ni connue Jeudi 17 septembre, 19h30 Le Star Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T19:30:00+02:00 – 2026-09-17T21:43:00+02:00

Fin : 2026-09-17T19:30:00+02:00 – 2026-09-17T21:43:00+02:00

Corinne Maclou (Isabelle Huppert) est figurante. Elle enchaîne les tournages avec l’espoir d’être remarquée et de décrocher enfin un vrai rôle. Lorsque son chemin croise celui de Sandrine Kiberlain et qu’une relation commence à se nouer entre les deux, Corinne espère concrétiser son rêve. Mais la célèbre actrice va-t-elle vraiment l’aider à se faire une place au sein de la grande famille du cinéma ?

Le Star 27 Rue du Jeu-des-Enfants, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est https://www.cinema-star.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinema-star.com/star/reserver/F637863/D1789666200/VF/ »}]

Ni vue, ni connue Le Star NI VUE NI CONNUE