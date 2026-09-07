Avant-Première Ciné-Cool : Ni vue, ni connue, Le Star, Strasbourg
jeudi 17 septembre 2026 · Le Star · Strasbourg
Informations pratiques
Avant-Première Ciné-Cool : Ni vue, ni connue Jeudi 17 septembre, 19h30 Le Star Collectivité européenne d’Alsace
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-17T19:30:00+02:00 – 2026-09-17T21:43:00+02:00
Fin : 2026-09-17T19:30:00+02:00 – 2026-09-17T21:43:00+02:00
Corinne Maclou (Isabelle Huppert) est figurante. Elle enchaîne les tournages avec l’espoir d’être remarquée et de décrocher enfin un vrai rôle. Lorsque son chemin croise celui de Sandrine Kiberlain et qu’une relation commence à se nouer entre les deux, Corinne espère concrétiser son rêve. Mais la célèbre actrice va-t-elle vraiment l’aider à se faire une place au sein de la grande famille du cinéma ?
Le Star 27 Rue du Jeu-des-Enfants, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est https://www.cinema-star.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinema-star.com/star/reserver/F637863/D1789666200/VF/ »}]
Ni vue, ni connue Le Star NI VUE NI CONNUE
À voir aussi à Strasbourg (Collectivité européenne d'Alsace)
- L’expo du vélo Strasbourg 12 septembre 2026
- Run & Dance Strasbourg 12 septembre 2026
- An mil, aux origines, Chapelle Saint-Etienne de Strasbourg, Strasbourg 12 septembre 2026
- Ouverture de saison 26/27, POLE-SUD, CDCN Strasbourg, Strasbourg 15 septembre 2026
- Rencontre avec Clémence Guetté, Kléber Éphémère, Strasbourg 16 septembre 2026