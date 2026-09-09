Reading Party, Kléber Éphémère, Strasbourg

Informations pratiques

Reading Party Mercredi 9 septembre, 19h00 Kléber Éphémère Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-09T19:00:00+02:00 – 2026-09-09T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-09T19:00:00+02:00 – 2026-09-09T20:30:00+02:00

Conditions d’inscriptions ci-dessous et inscription obligatoire ci-dessus*

Pour marquer le début de la saison des rencontres, quoi de mieux de se retrouver ensemble pour lire ?

Venez participer à notre première Reading party spéciale rentrée littéraire ! Le principe ? Lire ensemble dans la librairie, des ouvrages de la rentrée littéraire. Avec environ 500 nouveautés, il peut être difficile de faire un choix. Les libraires sont là pour vous aider et présenteront cinq coups de cœur absolus de l’équipe.

Une fois que vous avez choisi, c’est parti pour la lecture. La librairie a des chaises, des canapés, mais si vous souhaitez amener votre coussin, n’hésitez pas. Surprises et collation prévues !

*Les conditions de participation

Deux options s’offrent à vous :

Vous n’avez pas encore fait votre choix dans les livres de la rentrée littéraire, choisissez le soir de la reading party le livre que vous souhaitez acheter. Vous faites partie de ceux et celles qui savent déjà l’ouvrage qu’ils veulent se procurer. Pas de problème, vous pouvez l’acheter avant la reading party à la librairie Kléber (pensez à garder le ticket de caisse).

Pour toutes questions, n’hésitez pas à écrire à l’adresse mail : communication@librairie-kleber.fr

Kléber Éphémère 30 rue du 22 Novembre,Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.com/e/billets-reading-party-1996205682934 »}] [{« link »: « mailto:communication@librairie-kleber.fr »}]

Conditions d’inscriptions ci-dessous et inscription obligatoire ci-dessus* Pour marquer le début de la saison des rencontres, quoi de mieux de se retrouver ensemble pour lire ? Venez partici …