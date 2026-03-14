L’expo du vélo Strasbourg
L’expo du vélo Strasbourg samedi 12 septembre 2026.
L’expo du vélo
& place d’Athènes Strasbourg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-12
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-12
L’Expo du Vélo c’est le premier salon du vélo à Strasbourg, dédié aux passionnés de cycle. Il y en aura pour tous les goûts marques de vélo, magasins de vélos, accessoires vélo, animations, conférences… 0 .
& place d’Athènes Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est kelly@expoduvelo.com
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L’événement L’expo du vélo Strasbourg a été mis à jour le 2026-03-11 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg