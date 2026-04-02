Strasbourg

Run & Dance

rue des Cavaliers Strasbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Inspirée de la Holi, la fête des couleurs en Inde, cette course permet de faire du sport en s’amusant, en se retrouvant couvert de poudres de couleurs vives.

Une course colorée pour toute la famille avec

– Run & Kids 2 km à partir de 10 ans

– Run & Dance 4 km à partir de 14 ans .

rue des Cavaliers Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 31 83 83

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English :

L’événement Run & Dance Strasbourg a été mis à jour le 2026-01-30 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg