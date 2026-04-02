Run & Dance Strasbourg
Run & Dance Strasbourg samedi 12 septembre 2026.
Strasbourg
Run & Dance
rue des Cavaliers Strasbourg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-12
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Inspirée de la Holi, la fête des couleurs en Inde, cette course permet de faire du sport en s’amusant, en se retrouvant couvert de poudres de couleurs vives.
Une course colorée pour toute la famille avec
– Run & Kids 2 km à partir de 10 ans
– Run & Dance 4 km à partir de 14 ans .
rue des Cavaliers Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 31 83 83
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Run & Dance Strasbourg a été mis à jour le 2026-01-30 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg
À voir aussi à Strasbourg (Bas-Rhin)
- Journées européennes des métiers d’art Strasbourg 7 avril 2026
- Le Curieux Festival Strasbourg 7 avril 2026
- Médiateurs en Herbe, Stimultania – pôle de photographie, Strasbourg 8 avril 2026
- Rencontre avec Pascal Dethurens, Kléber, Strasbourg 8 avril 2026
- Salon de l’habitat Strasbourg 10 avril 2026