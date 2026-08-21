Rencontre avec Clémence Guetté, Kléber Éphémère, Strasbourg

Informations pratiques

Rencontre avec Clémence Guetté Mercredi 16 septembre, 18h00 Kléber Éphémère Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-16T18:00:00+02:00 – 2026-09-16T19:15:00+02:00

Fin : 2026-09-16T18:00:00+02:00 – 2026-09-16T19:15:00+02:00

Événement gratuit sur inscription via notre site internet, billetterie ci-dessus

Clémence Guetté est à la librairie Kléber pour présenter son premier essai personnel sur l’amitié. Face à l’érosion du modèle familial traditionnel, face à l’isolement des familles monoparentales ou des couples divorcés, il est important de valoriser les relations amicales, souvent reléguées au second plan.

Plus qu’une simple ode à l’amitié, Clémence Guetté choisi de rendre ce sujet politique avec notamment une proposition de loi qui sera ensuite déposée à l’Assemblée nationale. Un regard neuf sur un sujet de société essentiel.

Rencontre animée par Thomas Vonderscher

Venez découvrir Pour une politique de l’amitié de Clémence Guetté publié aux éditions La Découverte

Photographie : © Claire Delfino

Kléber Éphémère 30 rue du 22 Novembre,Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.com/e/billets-rencontre-litteraire-avec-clemence-guette-1996205686946 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.com/e/billets-rencontre-avec-clemence-guette-1996205686946 »}]

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