An mil, aux origines, Chapelle Saint-Etienne de Strasbourg, Strasbourg

Informations pratiques

An mil, aux origines Samedi 12 septembre, 18h00 Chapelle Saint-Etienne de Strasbourg Bas-Rhin

Festival Voix et Routes Romanes https://www.billetweb.fr/epopee-6-an-mil-obsidienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T18:00:00+02:00 – 2026-09-12T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-12T18:00:00+02:00 – 2026-09-12T19:00:00+02:00

Il fut un temps où l’Europe se couvrait d’églises en pierre, où les nouveaux chants fleurissaient, où les troubadours inventaient la Chanson. Sur l’antique chant grégorien se superposent de nouvelles mélodies ; l’invention de la polyphonie et celle de l’écriture musicale offrent à l’Occident une nouvelle façon de concevoir la musique. Un instrumentarium original s’émancipe de l’héritage romain. Obsidienne, une troupe de troubadours jongleurs, un jour au service du Seigneur, un autre jour au service de l’évêque, de châteaux en églises, recrée les couleurs de l’art roman de l’An Mil à la naissance du Gothique, époque expansive d’une culture jeune et joyeuse.

Chapelle Saint-Etienne de Strasbourg 2 Rue de la Pierre Large, 67084 Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Bas-Rhin Grand Est

OBSIDIENNE / Emmanuel BONNARDOT

Hervé Letourneur