Ouverture de saison 26/27, POLE-SUD, CDCN Strasbourg, Strasbourg

Informations pratiques

Ouverture de saison 26/27 15 et 16 septembre POLE-SUD, CDCN Strasbourg Bas-Rhin

Entrée libre sur réservation billetterie.pole-sud.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-15T19:00:00+02:00 – 2026-09-15T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-16T19:00:00+02:00 – 2026-09-16T21:00:00+02:00

Olga Dukhovna

Un spectacle que la loi considérera comme mien

Danseuse et chorégraphe, Olga Dukhovna recycle la danse comme d’autres recyclent les objets : elle récupère, transforme, détourne. Pour cette pièce, elle invite au plateau la juriste Pauline Léger, spécialiste en droits d’auteurs, pour une réflexion dansée sur le réemploi des gestes en danse. Où finit l’hommage ? Où commence le plagiat ? Peut-on reproduire une corégraphie célèbre en la ralentissant ? En l’accélérant ? Quelle est la vitesse limite pour que ce soit autorisé ?

Andrea Givanovitch & Luisa Heilbron

Violent Delights

Violent Delights est un duo de danse inspiré de l’entrelacement complexe du temps, des relations humaines et de l’intensité des passions fugaces. La pièce explore, en 17 minutes intenses, comment l’amour et le conflit, tout comme le temps, sont à la fois inévitables et inéluctables. Dans ce dialogue corporel subtil, la chorégraphie tisse des moments d’unité et de discorde, de tension et de désir.

POLE-SUD, CDCN Strasbourg 1 rue de Bourgogne, 67100 Strasbourg Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetterie.pole-sud.fr/catalogue_spectacle?lng=1 »}]

AU PROGRAMME : « Violent Delights » d’Andrea Givanovitch & Luisa Heilbron / Présentation de la saison en images / « Un spectacle que la loi considérera comme mien » d’Olga Dukhovna / Moment convivial

©Darja Straks Tisu / ©Christophe Raynaud de Lage