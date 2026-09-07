Ouverture Ciné-Cool : Aprile, Le Star, Strasbourg

Informations pratiques

Ouverture Ciné-Cool : Aprile Mercredi 16 septembre, 19h30 Le Star Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-16T19:30:00+02:00 – 2026-09-16T21:09:00+02:00

Fin : 2026-09-16T19:30:00+02:00 – 2026-09-16T21:09:00+02:00

La vie de Nanni, « splendide quadragénaire », entre les élections de 94 (remportées par Berlusconi) et 97. Les doutes, pannes d’inspiration et interrogations sur l’avenir de la gauche italienne, mais aussi l’entrée dans la paternité. Un autre enjeu, non des moindres : Nanni parviendra-t-il afin à lancer son projet de comédie musicale sur un pâtissier trotskyste ?

Précédée d’un verre de l’amitié dès 18h30.

Le Star 27 Rue du Jeu-des-Enfants, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est https://www.cinema-star.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinema-star.com/star/reserver/F637862/D1789579800/VO/ »}]

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