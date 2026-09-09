Avant-première du documentaire ARDECHE Lux Scène Nationale Valence

Informations pratiques

Valence

Avant-première du documentaire ARDECHE

Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-29 20:00:00

fin : 2026-09-29 22:30:00

Date(s) :

2026-09-29

Avant-première en présence des réalisateurs.

John et Gabriel prennent la route à travers l’Ardèche. Du nord au sud, ils avancent de rencontre en rencontre, portés par leur amitié, leur curiosité et ce désir d’aller vers les autres.

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Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 15 reservation@lux-valence.com

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English :

Preview screening with the directors in attendance.

John and Gabriel hit the road across the Ardèche. From north to south, they move from one encounter to the next, driven by their friendship, their curiosity, and their desire to connect with others.

L’événement Avant-première du documentaire ARDECHE Valence a été mis à jour le 2026-08-30 par Valence Romans Tourisme