Exposition Au plaisir du photographe , carte blanche au Musée Nicéphore Niépce Lux Scène Nationale Valence
mercredi 2 septembre 2026 · Lux Scène Nationale · Valence
Informations pratiques
Valence
Exposition Au plaisir du photographe , carte blanche au Musée Nicéphore Niépce
Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-02
fin : 2026-11-22
Date(s) :
2026-09-02
Consacré à la photographie, depuis l’invention par Niépce jusqu’à l’image numérique, le musée Nicéphore Niépce possède le fonds photographique le plus prestigieux d’Europe.
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Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 15 reservation@lux-valence.com
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English :
Dedicated to photography—from Niépce’s invention to the digital image—the Nicéphore Niépce Museum houses the most prestigious photographic collection in Europe.
L’événement Exposition Au plaisir du photographe , carte blanche au Musée Nicéphore Niépce Valence a été mis à jour le 2026-07-02 par Valence Romans Tourisme
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