Exposition Au plaisir du photographe , carte blanche au Musée Nicéphore Niépce Lux Scène Nationale Valence

Informations pratiques

Valence

Exposition Au plaisir du photographe , carte blanche au Musée Nicéphore Niépce

Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-02

fin : 2026-11-22

Date(s) :

2026-09-02

Consacré à la photographie, depuis l’invention par Niépce jusqu’à l’image numérique, le musée Nicéphore Niépce possède le fonds photographique le plus prestigieux d’Europe.

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Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 15 reservation@lux-valence.com

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English :

Dedicated to photography—from Niépce’s invention to the digital image—the Nicéphore Niépce Museum houses the most prestigious photographic collection in Europe.

L’événement Exposition Au plaisir du photographe , carte blanche au Musée Nicéphore Niépce Valence a été mis à jour le 2026-07-02 par Valence Romans Tourisme