Avant-première Chien bleu et autres belles histoires de l’école des loisirs Cinéma Le Navire Valence

Informations pratiques

Valence

Avant-première Chien bleu et autres belles histoires de l’école des loisirs

Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence Drôme

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-02 15:50:00

fin : 2026-09-02 15:50:00

Date(s) :

2026-09-02

Avant-première du film CHIEN BLEU ET AUTRES BELLES HISTOIRES DE L’ECOLE DES LOISIRS. Prévente à l’accueil ou sur notre site internet.

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Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 79 20 contact@cinemalenavire.fr

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English :

Preview of the film *CHIEN BLEU ET AUTRES BELLES HISTOIRES DE L’ECOLE DES LOISIRS*. Advance tickets available at the box office or on our website.

L’événement Avant-première Chien bleu et autres belles histoires de l’école des loisirs Valence a été mis à jour le 2026-07-30 par Valence Romans Tourisme