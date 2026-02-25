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Scène ouverte et soirée mousse Les Estivales Maison pour tous du Plan Valence

Scène ouverte et soirée mousse Les Estivales Maison pour tous du Plan Valence vendredi 7 août 2026.

Lieu : Maison pour tous du Plan

Adresse : 1 place des aravis

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : vendredi 7 août 2026

Fin : vendredi 7 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Valence

Scène ouverte et soirée mousse Les Estivales

Maison pour tous du Plan 1 place des aravis Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-07 21:00:00

Date(s) :
2026-08-07

Venez présenter vos talents sur la scène de la Maison pour tous du Plan.
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Maison pour tous du Plan 1 place des aravis Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 52 79  mptplan@mairie-valence.fr

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English :

Come and showcase your talents on stage at the Maison pour tous du Plan.

L’événement Scène ouverte et soirée mousse Les Estivales Valence a été mis à jour le 2026-06-17 par Valence Romans Tourisme

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