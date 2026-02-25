Scène ouverte et soirée mousse Les Estivales Maison pour tous du Plan Valence
Scène ouverte et soirée mousse Les Estivales Maison pour tous du Plan Valence vendredi 7 août 2026.
Valence
Scène ouverte et soirée mousse Les Estivales
Maison pour tous du Plan 1 place des aravis Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-07 21:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Venez présenter vos talents sur la scène de la Maison pour tous du Plan.
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Maison pour tous du Plan 1 place des aravis Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 52 79 mptplan@mairie-valence.fr
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English :
Come and showcase your talents on stage at the Maison pour tous du Plan.
L’événement Scène ouverte et soirée mousse Les Estivales Valence a été mis à jour le 2026-06-17 par Valence Romans Tourisme
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