Visite guidée Les canaux du Charran Entrée du Lycée Camille Vernet Valence

Valence

Visite guidée Les canaux du Charran

Entrée du Lycée Camille Vernet 160 Rue Faventines Valence Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 18:00:00

fin : 2026-08-06 18:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Entre eau et jardins, un quartier révèle son esprit de village au cœur de la ville.

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Entrée du Lycée Camille Vernet 160 Rue Faventines Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

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English :

Between water and gardens, a neighborhood reveals its village spirit in the heart of the city.

L’événement Visite guidée Les canaux du Charran Valence a été mis à jour le 2026-05-05 par Valence Romans Tourisme