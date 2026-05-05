Visite guidée Les canaux du Charran Entrée du Lycée Camille Vernet Valence
Visite guidée Les canaux du Charran Entrée du Lycée Camille Vernet Valence jeudi 6 août 2026.
Valence
Visite guidée Les canaux du Charran
Entrée du Lycée Camille Vernet 160 Rue Faventines Valence Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 18:00:00
fin : 2026-08-06 18:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Entre eau et jardins, un quartier révèle son esprit de village au cœur de la ville.
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Entrée du Lycée Camille Vernet 160 Rue Faventines Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr
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English :
Between water and gardens, a neighborhood reveals its village spirit in the heart of the city.
L’événement Visite guidée Les canaux du Charran Valence a été mis à jour le 2026-05-05 par Valence Romans Tourisme
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