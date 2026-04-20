Visite contée Contes à piocher Les mercredis en familles Musée de Valence Valence
Visite contée Contes à piocher Les mercredis en familles Musée de Valence Valence mercredi 2 septembre 2026.
Valence
Visite contée Contes à piocher Les mercredis en familles
Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
en plus du billet d’entrée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-02 10:30:00
fin : 2026-09-02 10:30:00
Date(s) :
2026-09-02
A partir d’un jeu de cartes à piocher, partez à la découverte des oeuvres du musée, et écoutez les histoires qu’elles nous ont inspirées !
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Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr
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English :
With a deck of cards to choose from, discover the works of art in the museum, and listen to the stories they’ve inspired!
L’événement Visite contée Contes à piocher Les mercredis en familles Valence a été mis à jour le 2026-04-15 par Valence Romans Tourisme
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