Avant première du documentaire Les Bonnes Vivantes Bar Isobar Saint-Pierre-Quiberon
mardi 18 août 2026 · Bar Isobar · Saint-Pierre-Quiberon
Informations pratiques
Saint-Pierre-Quiberon
Avant première du documentaire Les Bonnes Vivantes
Bar Isobar 18 rue des Voiliers Saint-Pierre-Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 19:00:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
On reçoit l’association BLUTOPIA , qui fait sa tournée…. en voilier ! hé oui ! ils passent nous projeter en avant première leur documentaire les bonnes vivantes accompagné de leur team et de quelques dégustations iodées…
Prix libre à l’entrée, soyez à l’heure, la marée n’attend pas ;) enfants , parents, grandsparents, animaux , vous êtes tous les bienvenus…
Réinventer notre alimentation pour préserver l’océan, ça, c’est la mission de Blutopia. C’est ce qui nous anime depuis qu’on a compris que nos choix alimentaires pouvaient détruire l’océan… ou le préserver. Notre rêve aujourd’hui, c’est que le tofu frit aux algues soit plus populaire que le fish & chips. .
Bar Isobar 18 rue des Voiliers Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Avant première du documentaire Les Bonnes Vivantes Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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