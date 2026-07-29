Avant première du documentaire Les Bonnes Vivantes Bar Isobar Saint-Pierre-Quiberon

Informations pratiques

Saint-Pierre-Quiberon

Avant première du documentaire Les Bonnes Vivantes

Bar Isobar 18 rue des Voiliers Saint-Pierre-Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 19:00:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

On reçoit l’association BLUTOPIA , qui fait sa tournée…. en voilier ! hé oui ! ils passent nous projeter en avant première leur documentaire les bonnes vivantes accompagné de leur team et de quelques dégustations iodées…

Prix libre à l’entrée, soyez à l’heure, la marée n’attend pas ;) enfants , parents, grandsparents, animaux , vous êtes tous les bienvenus…

Réinventer notre alimentation pour préserver l’océan, ça, c’est la mission de Blutopia. C’est ce qui nous anime depuis qu’on a compris que nos choix alimentaires pouvaient détruire l’océan… ou le préserver. Notre rêve aujourd’hui, c’est que le tofu frit aux algues soit plus populaire que le fish & chips. .

Bar Isobar 18 rue des Voiliers Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Avant première du documentaire Les Bonnes Vivantes Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon