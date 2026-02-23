Avant-première & Film de clôture L’ILLUSION DE YAKUSHIMA Festival Visions d’Asie Cinéma Le Navire Valence

Avant-première & Film de clôture L’ILLUSION DE YAKUSHIMA Festival Visions d’Asie

Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence Drôme

Tarif : 5 – 5 – EUR

Moins de 18 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-10 20:50:00

fin : 2026-03-10 20:50:00

Date(s) :

2026-03-10

Film de clôture & avant-première.

.

Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 79 20 contact@cinemalenavire.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Closing film & preview.

L’événement Avant-première & Film de clôture L’ILLUSION DE YAKUSHIMA Festival Visions d’Asie Valence a été mis à jour le 2026-02-23 par Valence Romans Tourisme