Atelier créatif Faïence d’Orient Centre du Patrimoine Arménien Valence

Atelier créatif Faïence d’Orient

Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Drôme

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 15:00:00

fin : 2026-02-08 15:00:00

Date(s) :

2026-02-08

Des bleus profonds d’Iznik aux motifs floraux de Kutahya, la céramique arménienne a traversé les siècles, portant avec elle les savoir-faire et les symboles d’un peuple voyageur.

.

Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 80 13 00 reservation@le-cpa.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From the deep blues of Iznik to the floral motifs of Kutahya, Armenian ceramics have stood the test of time, carrying with them the skills and symbols of a people on the move.

L’événement Atelier créatif Faïence d’Orient Valence a été mis à jour le 2026-01-24 par Valence Romans Tourisme