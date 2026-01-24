Atelier créatif Faïence d’Orient Centre du Patrimoine Arménien Valence
Atelier créatif Faïence d’Orient
Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Drôme
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2026-02-08 15:00:00
fin : 2026-02-08 15:00:00
2026-02-08
Des bleus profonds d’Iznik aux motifs floraux de Kutahya, la céramique arménienne a traversé les siècles, portant avec elle les savoir-faire et les symboles d’un peuple voyageur.
Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 80 13 00 reservation@le-cpa.com
English :
From the deep blues of Iznik to the floral motifs of Kutahya, Armenian ceramics have stood the test of time, carrying with them the skills and symbols of a people on the move.
