Avant-première film documentaire l’Appel de la Vallée, Domaine d’Ors, Châteaufort

Informations pratiques

Avant-première film documentaire l’Appel de la Vallée Samedi 19 septembre, 17h00 Domaine d’Ors Yvelines

Limité à 200 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

L’Appel de la Vallée

Projection du film documentaire sur la Vallée de la Mérantaise réalisé pour le cinquantenaire du site classé.

Film réalisé avec le concours du Parc Naturel Régional de la HAute Vallée de Chevreuse et sous l’impulsion de Françoise Martin Présidente de l’ADVMC.

Mise en valeur de la vallée avec interviews et découverte de la faune sauvage qui habite la vallée.

Domaine d’Ors 69 rue d’Ors 78117 Châteaufort Châteaufort 78117 Yvelines Île-de-France 01 30 52 09 09 http://www.parc-naturel-chevreuse.org [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/association-pour-la-valorisation-du-patrimoine-castelfortain/evenements/projection-avant-premiere-film-documentaire-l-appel-de-la-vallee »}] La seigneurie d’Ors, la plus importante de Châteaufort au XVIIe siècle, comprenait à partir de 1637 un château avec parc et dépendances bâti par Jean de Loynes. Ce château, reconstruit au XIXe siècle a aujourd’hui disparu. Le moulin à grain, mentionné dès 1694, appartenait au domaine d’Ors. Si ses machineries ont disparu, il a néanmoins conservé son allure du XIXe siècle : un ensemble de bâtiments organisés autour d’une cour avec le moulin proprement dit, les caves, un hangar, des étables et l’ancien bief. Le parc du château est lui devenu une Réserve naturelle régionale.

Avant-première film documentaire « l’Appel de la Vallée »

©AVPC