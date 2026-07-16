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Avant-Première / Goûter : Le Monde à l’envers, Star, Strasbourg

dimanche 30 août 2026 · Star · Strasbourg

Avant-Première / Goûter : Le Monde à l’envers, Star, Strasbourg

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Lieu
Star
Adresse
27, rue du Jeu des enfants, Strasbourg
Ville
67000 Strasbourg
Département
Collectivité européenne d'Alsace

Avant-Première / Goûter : Le Monde à l’envers Dimanche 30 août, 10h00 Star Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-30T10:00:00+02:00 – 2026-08-30T11:05:00+02:00
Fin : 2026-08-30T10:00:00+02:00 – 2026-08-30T11:05:00+02:00

Plongez dans un univers où la différence devient poésie à travers six récits touchants. De Rémi, le souriceau vivant la tête en bas, à Sacha et son parcours inclusif à l’école, de Lina qui s’envole avec un pull, à Lily qui fait éternuer la lune… Ce programme explore avec tendresse les perceptions singulières de l’enfance. Entre tricot de nuages, cités sous-marines et métamorphoses fantastiques du quotidien, ces films nous invitent à voir le monde avec les yeux de ceux et celles qui rêvent et vivent à un rythme différent, parfois juste « en décalé »..

Star 27, rue du Jeu des enfants, Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinema-star.com/star/reserver/F636561/D1788076800/VF/ »}]
Le Monde à l’envers

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