Avant-Première / Goûter : Le Monde à l’envers, Star, Strasbourg

Informations pratiques

Avant-Première / Goûter : Le Monde à l’envers Dimanche 30 août, 10h00 Star Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-30T10:00:00+02:00 – 2026-08-30T11:05:00+02:00

Fin : 2026-08-30T10:00:00+02:00 – 2026-08-30T11:05:00+02:00

Plongez dans un univers où la différence devient poésie à travers six récits touchants. De Rémi, le souriceau vivant la tête en bas, à Sacha et son parcours inclusif à l’école, de Lina qui s’envole avec un pull, à Lily qui fait éternuer la lune… Ce programme explore avec tendresse les perceptions singulières de l’enfance. Entre tricot de nuages, cités sous-marines et métamorphoses fantastiques du quotidien, ces films nous invitent à voir le monde avec les yeux de ceux et celles qui rêvent et vivent à un rythme différent, parfois juste « en décalé »..

Star 27, rue du Jeu des enfants, Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinema-star.com/star/reserver/F636561/D1788076800/VF/ »}]

Le Monde à l’envers