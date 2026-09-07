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Avant-première : « KARMA », Le New Vox, Langres

samedi 19 septembre 2026 · Le New Vox · Langres

Avant-première : « KARMA », Le New Vox, Langres

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Le New Vox
Adresse
15, rue Grand Bie, Langres
Ville
52200 Langres
Département
Haute-Marne

Avant-première : « KARMA » Samedi 19 septembre, 20h30 Le New Vox Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T23:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T23:30:00+02:00

Avant-première : « KARMA »

Le New Vox 15, rue Grand Bie, Langres Langres 52200 Saint-Gilles Haute-Marne Grand Est http://www.new-vox-langres.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com/?EMS0047#home »}]
Avant-première Le New Vox Avant-première : « KARMA »

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