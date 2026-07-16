Avant-Première : La Vie d’une femme, Star, Strasbourg

Informations pratiques

Avant-Première : La Vie d’une femme Mercredi 2 septembre, 20h15 Star Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-02T20:15:00+02:00 – 2026-09-02T22:15:00+02:00

Fin : 2026-09-02T20:15:00+02:00 – 2026-09-02T22:15:00+02:00

Gabrielle se consacre corps et âme à son métier. Chirurgienne et cheffe de service dans un hôpital public, elle court et se démultiplie, assaillie de responsabilités. Il lui reste peu de temps pour sa vie privée – un mari qui l’aime et une mère dont elle doit s’occuper. Lorsqu’une romancière vient passer quelques semaines dans son service pour les besoins d’un livre, son équilibre vacille. Dans le quotidien que Gabrielle s’est construit, y a-t-il de la place pour l’inattendu ?

Star 27, rue du Jeu des enfants, Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinema-star.com/star/reserver/F637319/D1788372900/VF/ »}]

La Vie d’une femme