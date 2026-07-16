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Avant-Première : La Vie d’une femme, Star, Strasbourg

mercredi 2 septembre 2026 · Star · Strasbourg

Avant-Première : La Vie d’une femme, Star, Strasbourg

Informations pratiques

Début
mercredi 2 septembre 2026
Fin
mercredi 2 septembre 2026
Lieu
Star
Adresse
27, rue du Jeu des enfants, Strasbourg
Ville
67000 Strasbourg
Département
Collectivité européenne d'Alsace

Avant-Première : La Vie d’une femme Mercredi 2 septembre, 20h15 Star Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-02T20:15:00+02:00 – 2026-09-02T22:15:00+02:00
Fin : 2026-09-02T20:15:00+02:00 – 2026-09-02T22:15:00+02:00

Gabrielle se consacre corps et âme à son métier. Chirurgienne et cheffe de service dans un hôpital public, elle court et se démultiplie, assaillie de responsabilités. Il lui reste peu de temps pour sa vie privée – un mari qui l’aime et une mère dont elle doit s’occuper. Lorsqu’une romancière vient passer quelques semaines dans son service pour les besoins d’un livre, son équilibre vacille. Dans le quotidien que Gabrielle s’est construit, y a-t-il de la place pour l’inattendu ?

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La Vie d’une femme

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