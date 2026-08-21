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Avant-Première : Le corset, Cinéma de Senlis, Senlis

dimanche 11 octobre 2026 · Cinéma de Senlis · Senlis

Avant-Première : Le corset, Cinéma de Senlis, Senlis

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Lieu
Cinéma de Senlis
Adresse
10 rue du cimetière Saint-Rieul 60300 SENLIS
Ville
60300 Senlis
Département
Oise
Tarif
tarifs habituels

Avant-Première : Le corset Dimanche 11 octobre, 16h30 Cinéma de Senlis Oise

tarifs habituels

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-11T16:30:00+02:00 – 2026-10-11T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-11T16:30:00+02:00 – 2026-10-11T18:00:00+02:00

LE CORSET

Animation | 1h30 | A partir de 6 ans
Prix spécial du Jury « Un Certain Regard » au Festival de Cannes 2026
Réalisé par Louis Clichy
Dans une ferme au cœur de la Beauce, Christophe, 11 ans, règle ses pas sur ceux de son père. Mais à l’école, à la maison, sur le tracteur, Christophe penche… et tombe. Il est obligé de porter un corset pour filer droit. Tandis que la ferme traverse des moments difficiles, Christophe grandit comme il peut. Il découvre la musique et fait la rencontre de Clara, avec qui tout semble devenir possible.

Cinéma de Senlis 10 rue du cimetière Saint-Rieul 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France
Découvrez en avant-première LE CORSET, le dernier film de Louis Clichy, Prix spécial du Jury « Un Certain Regard » au Festival de Cannes 2026, une pépite d’animation à voir dès 6 ans.

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