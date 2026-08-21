Avant-Première : Le corset, Cinéma de Senlis, Senlis

Informations pratiques

Avant-Première : Le corset Dimanche 11 octobre, 16h30 Cinéma de Senlis Oise

tarifs habituels

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-11T16:30:00+02:00 – 2026-10-11T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-11T16:30:00+02:00 – 2026-10-11T18:00:00+02:00

LE CORSET

Animation | 1h30 | A partir de 6 ans

Prix spécial du Jury « Un Certain Regard » au Festival de Cannes 2026

Réalisé par Louis Clichy

Dans une ferme au cœur de la Beauce, Christophe, 11 ans, règle ses pas sur ceux de son père. Mais à l’école, à la maison, sur le tracteur, Christophe penche… et tombe. Il est obligé de porter un corset pour filer droit. Tandis que la ferme traverse des moments difficiles, Christophe grandit comme il peut. Il découvre la musique et fait la rencontre de Clara, avec qui tout semble devenir possible.

Cinéma de Senlis 10 rue du cimetière Saint-Rieul 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

Découvrez en avant-première LE CORSET, le dernier film de Louis Clichy, Prix spécial du Jury « Un Certain Regard » au Festival de Cannes 2026, une pépite d’animation à voir dès 6 ans.