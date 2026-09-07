AGENDA · Nîmes
Avant-première Les Éléphants dans la brume, Le Sémaphore, Nîmes
dimanche 13 septembre 2026 · Le Sémaphore · Nîmes
Informations pratiques
Avant-première Les Éléphants dans la brume Dimanche 13 septembre, 18h30 Le Sémaphore Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-13T18:30:00+02:00 – 2026-09-13T21:30:00+02:00
Fin : 2026-09-13T18:30:00+02:00 – 2026-09-13T21:30:00+02:00
Le Sémaphore 25, rue Porte-de-France, Nîmes Nîmes 30033 La Placette Gard Occitanie http://www.cinema-semaphore.fr
Évènement Le Sémaphore Avant-première Les Éléphants dans la brume
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