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Avant-première Notre salut, Le Sémaphore, Nîmes

samedi 12 septembre 2026 · Le Sémaphore · Nîmes

Avant-première Notre salut, Le Sémaphore, Nîmes

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Le Sémaphore
Adresse
25, rue Porte-de-France, Nîmes
Ville
30033 Nîmes
Département
Gard

Avant-première Notre salut Samedi 12 septembre, 17h15 Le Sémaphore Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T17:15:00+02:00 – 2026-09-12T20:15:00+02:00
Fin : 2026-09-12T17:15:00+02:00 – 2026-09-12T20:15:00+02:00

Le Sémaphore 25, rue Porte-de-France, Nîmes Nîmes 30033 La Placette Gard Occitanie http://www.cinema-semaphore.fr
Évènement Le Sémaphore Avant-première Notre salut

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