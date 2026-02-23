Avant-première LES FLEURS DU MANGUIER Festival Visions d’Asie Cinéma Le Navire Valence

Avant-première LES FLEURS DU MANGUIER Festival Visions d’Asie

Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence Drôme

Tarif : 5 – 5 – EUR

Moins de 18 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-10 18:15:00

fin : 2026-03-10 18:15:00

Date(s) :

2026-03-10

Avant-première en présence de la productrice Angèle de Lorme. En partenariat avec la Licra, les Amis du Monde Diplomatique, le Festival Au cinéma pour les droits humains (Amnesty International) et le Mrap.

Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 79 20 contact@cinemalenavire.fr

English :

Preview in the presence of producer Angèle de Lorme. In partnership with Licra, Amis du Monde Diplomatique, Festival Au cinéma pour les droits humains (Amnesty International) and Mrap.

