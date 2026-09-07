AGENDA · Langres
Avant-première : « Les Misérables », Le New Vox, Langres
dimanche 4 octobre 2026 · Le New Vox · Langres
Informations pratiques
Avant-première : « Les Misérables » Dimanche 4 octobre, 14h45 Le New Vox Haute-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-04T14:45:00+02:00 – 2026-10-04T17:45:00+02:00
Fin : 2026-10-04T14:45:00+02:00 – 2026-10-04T17:45:00+02:00
Avant-première : « Les Misérables »
Le New Vox 15, rue Grand Bie, Langres Langres 52200 Saint-Gilles Haute-Marne Grand Est http://www.new-vox-langres.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com/?EMS0047#home »}]
Avant-première Le New Vox Avant-première : « Les Misérables »
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