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Avant-première : « Les Misérables », Le New Vox, Langres

dimanche 4 octobre 2026 · Le New Vox · Langres

Avant-première : « Les Misérables », Le New Vox, Langres

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Lieu
Le New Vox
Adresse
15, rue Grand Bie, Langres
Ville
52200 Langres
Département
Haute-Marne

Avant-première : « Les Misérables » Dimanche 4 octobre, 14h45 Le New Vox Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-04T14:45:00+02:00 – 2026-10-04T17:45:00+02:00
Fin : 2026-10-04T14:45:00+02:00 – 2026-10-04T17:45:00+02:00

Avant-première : « Les Misérables »

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Avant-première Le New Vox Avant-première : « Les Misérables »

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