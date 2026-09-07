Avant-première : « Les Misérables », Le New Vox, Langres

Informations pratiques

Avant-première : « Les Misérables » Dimanche 4 octobre, 14h45 Le New Vox Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T14:45:00+02:00 – 2026-10-04T17:45:00+02:00

Fin : 2026-10-04T14:45:00+02:00 – 2026-10-04T17:45:00+02:00

Avant-première : « Les Misérables »

Le New Vox 15, rue Grand Bie, Langres Langres 52200 Saint-Gilles Haute-Marne Grand Est http://www.new-vox-langres.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com/?EMS0047#home »}]

Avant-première Le New Vox Avant-première : « Les Misérables »