Avant-première Les parfaits Cinéma Majestic Rive Gauche Dole

Dole

Avant-première Les parfaits

Cinéma Majestic Rive Gauche 1 rue du Général Béthouart Dole Jura

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 21:00:00

fin : 2026-06-23 21:00:00

Date(s) :

2026-06-23

Découvrez en exclusivité Les Parfait(s) Arnaques en famille lors de notre avant-première au cinéma !

-Mardi 23 juin

– À 21h00

Entre mensonges, coups montés et situations hilarantes, cette comédie familiale promet une soirée pleine de surprises et de rires ! ??

– Réservez dès maintenant vos places

– dole.majestic-cinemas.com

– Sortie nationale le 24 juin 2026

Qui sera de la partie pour découvrir ce film avant tout le monde ? ???? .

Cinéma Majestic Rive Gauche 1 rue du Général Béthouart Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Avant-première Les parfaits

L’événement Avant-première Les parfaits Dole a été mis à jour le 2026-06-10 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE