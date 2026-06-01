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Avant-première Les parfaits Cinéma Majestic Rive Gauche Dole

Avant-première Les parfaits Cinéma Majestic Rive Gauche Dole mardi 23 juin 2026.

Lieu : Cinéma Majestic Rive Gauche

Adresse : 1 rue du Général Béthouart

Ville : 39100 Dole

Département : Jura

Début : mardi 23 juin 2026

Fin : mardi 23 juin 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Dole

Avant-première Les parfaits

Cinéma Majestic Rive Gauche 1 rue du Général Béthouart Dole Jura

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 21:00:00
fin : 2026-06-23 21:00:00

Date(s) :
2026-06-23

Découvrez en exclusivité Les Parfait(s) Arnaques en famille lors de notre avant-première au cinéma !
-Mardi 23 juin
– À 21h00
Entre mensonges, coups montés et situations hilarantes, cette comédie familiale promet une soirée pleine de surprises et de rires ! ??
– Réservez dès maintenant vos places
– dole.majestic-cinemas.com
– Sortie nationale le 24 juin 2026
Qui sera de la partie pour découvrir ce film avant tout le monde ? ????   .

Cinéma Majestic Rive Gauche 1 rue du Général Béthouart Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Avant-première Les parfaits

L’événement Avant-première Les parfaits Dole a été mis à jour le 2026-06-10 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE

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