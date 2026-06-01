Avant-première Les parfaits Cinéma Majestic Rive Gauche Dole
Avant-première Les parfaits Cinéma Majestic Rive Gauche Dole mardi 23 juin 2026.
Dole
Avant-première Les parfaits
Cinéma Majestic Rive Gauche 1 rue du Général Béthouart Dole Jura
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 21:00:00
fin : 2026-06-23 21:00:00
Date(s) :
2026-06-23
Découvrez en exclusivité Les Parfait(s) Arnaques en famille lors de notre avant-première au cinéma !
-Mardi 23 juin
– À 21h00
Entre mensonges, coups montés et situations hilarantes, cette comédie familiale promet une soirée pleine de surprises et de rires ! ??
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– dole.majestic-cinemas.com
– Sortie nationale le 24 juin 2026
Qui sera de la partie pour découvrir ce film avant tout le monde ? ???? .
Cinéma Majestic Rive Gauche 1 rue du Général Béthouart Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté
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English : Avant-première Les parfaits
L’événement Avant-première Les parfaits Dole a été mis à jour le 2026-06-10 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE
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