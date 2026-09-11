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AVANT PREMIÈRE RETOUR DE CANNES AVEC LE GNCR, Omnia République, Rouen

samedi 12 septembre 2026 · Omnia République · Rouen

AVANT PREMIÈRE RETOUR DE CANNES AVEC LE GNCR, Omnia République, Rouen

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Omnia République
Adresse
28 rue de la République, Rouen
Ville
76000 Rouen
Département
Seine-Maritime

AVANT PREMIÈRE RETOUR DE CANNES AVEC LE GNCR Samedi 12 septembre, 16h00 Omnia République Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T16:00:00+02:00 – 2026-09-12T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T16:00:00+02:00 – 2026-09-12T19:00:00+02:00

Omnia République 28 rue de la République, Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandy http://www.omnia-cinemas.com
Avant première retour de cannes avec le gncr Omnia République AVANT PREMIÈRE RETOUR DE CANNES AVEC LE GNCR

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