Avant-première : « TON ANIMAL MATERNEL (Siempre soy tu animal materno) », un film de Valentina Maurel Centre Wallonie-Bruxelles Paris

Informations pratiques

De retour au Costa Rica après des études en Europe, Elsa retrouve sa petite sœur Amalia, seule dans la maison familiale. De plus en plus insaisissable, celle-ci semble enfermée dans des croyances ésotériques. Elsa essaie d’alerter leurs parents, mais ni le père, trop occupé par ses nouvelles conquêtes, ni la mère, absorbée par la réédition des poèmes érotiques de sa jeunesse, ne semblent prendre la mesure de la situation. Le retour d’Elsa engage les trois femmes à interroger leur lien indéfectible.

Triple Prix d’interprétation féminine Un Certain Regard Festival de Cannes 2026.

(2026 – Belgique/France/Costa-Rica – 1h48 – VO stf.)

A découvrir en présence de la réalisatrice, le film « TON ANIMAL MATERNEL (Siempre soy tu animal materno) au Centre Wallonie-Bruxelles.

Le mardi 15 septembre 2026

de 20h00 à 22h00

payant

De 3 à 5 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-15T23:00:00+02:00

fin : 2026-09-16T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-15T20:00:00+02:00_2026-09-15T22:00:00+02:00

Centre Wallonie-Bruxelles 46, rue Quincampoix 75004 Paris

https://cwb.fr/agenda/avant-premiere-ton-animal-maternel-siempre-soy-tu-animal-materno-un-film-de-valentina-maurel +33153019696 info@cwb.fr



Afficher la carte du lieu Centre Wallonie-Bruxelles et trouvez le meilleur itinéraire

