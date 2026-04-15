Avant premières et inédits, Le Cratère, Toulouse

Avant premières et inédits 21 – 25 avril Le Cratère Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-21T21:00:00+02:00 – 2026-04-21T23:59:59+02:00

Fin : 2026-04-25T00:00:00+02:00 – 2026-04-25T23:59:59+02:00

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse;https://www.instagram.com/cinemalecratere [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.fr/component/tags/tag/avant-premieres-et-inedits-2026 »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif

Une sélection de films inédits ou présentés en avant-première de leur sortie prochaine lors du Festival du film coréen de Toulouse.