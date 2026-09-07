Avec la Fondation du patrimoine, soutenez la restauration du château de Pech Redon, Château de Pech Redon, Carcassonne

Informations pratiques

Avec la Fondation du patrimoine, soutenez la restauration du château de Pech Redon 19 et 20 septembre Château de Pech Redon Aude

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Le château de Pech Redon est un remarquable ensemble architectural du XIXe siècle. Édifié en 1860 par Guiraud Cals (1822-1880), architecte diocésain de Carcassonne, il se distingue par l’équilibre de sa composition classique et par ses imposantes dimensions de 80 × 86 mètres. Les décors sculptés sont l’œuvre d’Isidore Nelli (1826-1902), sculpteur renommé de la région.

L’ensemble des bâtiments est inscrit au titre des Monuments historiques, tout comme le vestibule et le grand salon. Le parc paysager à l’anglaise bénéficie également de cette protection et abrite un cèdre du Liban âgé d’environ 250 ans, labellisé « Arbre remarquable de France ».

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir ce domaine et soutenir, avec la Fondation du patrimoine, le projet de restauration des remarquables écuries en fer à cheval.

Au programme :

Visite guidée du château et des dépendances : 5 € par personne.

Visite libre du parc : gratuite.

Chasse au trésor dans le parc et les dépendances : gratuite pour les enfants.

Possibilité d’apporter son pique-nique et de profiter du parc à partir de 12h30

Il est interdit de fumer sur l’ensemble du site.

Château de Pech Redon Château de Pech Redon, 11170 Pezens Carcassonne 11000 Aude Occitanie 06 50 99 21 03 Connue au XVIe siècle, la bastide de Pech Redon, appartenait au comte de Montcalm, qui l’a vendue en 1832 à la Famille Bourbon.

En 1859, Aphrodise Ferrand-Bourbon, orphelin, hérite de l’immense fortune de la famille Bourbon, Drapiers et

Banquiers de Carcassonne, qui l’ont adopté. En 1860, Il sollicite les meilleurs artisans et architecte. Il aurait fait appel à

l’architecte diocésain Guiraud Cals, successeur à Carcassonne d’Eugène Violet-le-Duc, tandis que les sculptures ont été réalisées par Isidore Nelli.

Il imagine un ensemble conforme au faste du second empire, de style classique par sa symétrie, l’élégance de ses lignes, ses ornements de moulures, de corniches et balustrades, d’encadrements décoratifs et mascarons des portes et fenêtres, et de son fronton percé d’un oculus au-dessus de la porte d’entrée. Parking.

Le château de Pech Redon forme un ensemble aussi ambitieux qu’élégant tant dans sa composition classique très équilibrée que dans ses dimensions (80X86 mètres), a été réalisé en 1860 par Guiraud Les …

©Bernard de Lambert