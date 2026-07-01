Informations pratiques

« Avec les mots qui restent » de Meryem Jazouli Samedi 17 octobre, 16h00 La Frénétik Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T16:00:00+02:00 – 2026-10-17T16:40:00+02:00

Fin : 2026-10-17T16:00:00+02:00 – 2026-10-17T16:40:00+02:00

Un projet qui réunit une illustratrice, une plasticienne, un chanteur et une chorégraphe autour d’un lieu d’abord, mais aussi autour d’un texte et de ses mots. Quelques mots… juste assez, pour constituer un court lexique. Juste assez pour que la voix, le trait, l’image et le geste créent un territoire commun d’exploration et composent ensemble un récit imaginaire, qui prolonge ou se fait l’écho d’un autre récit fantôme et totalement inventé. Le récit inventé est celui d’un lieu traversé, occupé par toutes ces formes d’expression qui se répondent, interagissent par des actions simples et modestes et se complètent pour tenter de rendre visible autrement, tout en veillant poétiquement, sur ce qui reste…

La Frénétik Rue de la Pise, 30110 La Grand Combe La Grand-Combe 30110 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://ladeter.org »}]

Un projet qui réunit une illustratrice, une plasticienne, un chanteur et une chorégraphe autour d’un lieu d’abord, mais aussi autour d’un texte et de ses mots. Quelques mots… juste assez, pour un…

© Martine Derain