Avec les pieds, un spectacle musical burlesque et baroque au Théâtre Silvia Monfort Théâtre Silvia Monfort PARIS

Informations pratiques

Chez les Moute, tout commence comme

d’ordinaire. Ou presque. Car cet arbre, apparu sans prévenir, bouleverse

l’équilibre familial. Le Père s’y oppose, accroché à ses certitudes. La

Mère laisse faire, avec une inexplicable légèreté. L’Enfant, figure

étrange et lumineuse, ouvre un autre chemin, du côté de la curiosité.

Écrite par Nicole Genovese, sur une musique live composée par Jérémie

Arcache, cette fable burlesque et sensible fait de ce surgissement

végétal un moteur de transformation. L’arbre devient ce qui déplace,

inquiète et oblige à changer de point de vue.

Accessible

aux jeunes spectatrices et spectateurs, ce récit facétieux joue des

contrastes, entre humour et trouble, absurdité et émotion. Une

invitation à accueillir l’inattendu, et à regarder autrement ce qui

pousse, là, au milieu de nos vies.

↘ Avec le Festival Musique(s) Rive Gauche

Distribution

Texte Nicole Genovese

Mise en scène Jeanne Desoubeaux

Avec Arthur Daniel, Mariamielle Lamagat, Claude Lastère

Avec la voix d’Elios Noël

Assistanat à la mise en scène Laura Ketels

Création musicale Jérémie Arcache

Collaboration artistique Karim Messaoudi

Scénographie Cécile Trémolières assistée de Capucine Laroche

Costumes Alex Costantino assisté de Nathalie Matriciani

Création et régie lumières Thomas Coux

Régie générale Paul Amiel

Régie son Warren Dongué

Régie plateau Redha Medjahed et Nyls Bares en alternance

Direction de production Léonie Lenain

Diffusion Label Saison – Gwénaëlle Leyssieux

Chargée d’administration Clara Rodrigues

Chargée de production Juliette Lecourt

Un dîner de famille. Et au milieu du salon, un acacia géant. Dans Avec les pieds, Jeanne Desoubeaux mêle théâtre et musique pour composer un conte, drôle et joyeusement décalé, où l’irruption de l’Autre vient déranger les habitudes les mieux installées.

Du vendredi 13 novembre 2026 au dimanche 22 novembre 2026 :

dimanche

de 15h00 à 16h15

samedi

de 16h30 à 17h45

mercredi, jeudi

de 14h30 à 15h45

vendredi

de 19h00 à 20h15

payant

de 5€ à 28€

Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-13T20:00:00+01:00

fin : 2026-11-22T17:15:00+01:00

Date(s) : 2026-11-13T19:00:00+02:00_2026-11-13T20:15:00+02:00;2026-11-14T16:30:00+02:00_2026-11-14T17:45:00+02:00;2026-11-15T15:00:00+02:00_2026-11-15T16:15:00+02:00;2026-11-18T14:30:00+02:00_2026-11-18T15:45:00+02:00;2026-11-19T14:30:00+02:00_2026-11-19T15:45:00+02:00;2026-11-20T19:00:00+02:00_2026-11-20T20:15:00+02:00;2026-11-21T16:30:00+02:00_2026-11-21T17:45:00+02:00;2026-11-22T15:00:00+02:00_2026-11-22T16:15:00+02:00

Théâtre Silvia Monfort 106 RUE BRANCION 75015 PARIS

https://theatresilviamonfort.eu/events/avec-les-pieds/ +33156083388 reservation@theatresilviamonfort.eu https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR



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