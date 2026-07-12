Avec les pieds, un spectacle musical burlesque et baroque au Théâtre Silvia Monfort Théâtre Silvia Monfort PARIS
vendredi 13 novembre 2026 · Théâtre Silvia Monfort · PARIS
Informations pratiques
Chez les Moute, tout commence comme
d’ordinaire. Ou presque. Car cet arbre, apparu sans prévenir, bouleverse
l’équilibre familial. Le Père s’y oppose, accroché à ses certitudes. La
Mère laisse faire, avec une inexplicable légèreté. L’Enfant, figure
étrange et lumineuse, ouvre un autre chemin, du côté de la curiosité.
Écrite par Nicole Genovese, sur une musique live composée par Jérémie
Arcache, cette fable burlesque et sensible fait de ce surgissement
végétal un moteur de transformation. L’arbre devient ce qui déplace,
inquiète et oblige à changer de point de vue.
Accessible
aux jeunes spectatrices et spectateurs, ce récit facétieux joue des
contrastes, entre humour et trouble, absurdité et émotion. Une
invitation à accueillir l’inattendu, et à regarder autrement ce qui
pousse, là, au milieu de nos vies.
↘ Avec le Festival Musique(s) Rive Gauche
Distribution
Texte Nicole Genovese
Mise en scène Jeanne Desoubeaux
Avec Arthur Daniel, Mariamielle Lamagat, Claude Lastère
Avec la voix d’Elios Noël
Assistanat à la mise en scène Laura Ketels
Création musicale Jérémie Arcache
Collaboration artistique Karim Messaoudi
Scénographie Cécile Trémolières assistée de Capucine Laroche
Costumes Alex Costantino assisté de Nathalie Matriciani
Création et régie lumières Thomas Coux
Régie générale Paul Amiel
Régie son Warren Dongué
Régie plateau Redha Medjahed et Nyls Bares en alternance
Direction de production Léonie Lenain
Diffusion Label Saison – Gwénaëlle Leyssieux
Chargée d’administration Clara Rodrigues
Chargée de production Juliette Lecourt
Un dîner de famille. Et au milieu du salon, un acacia géant. Dans Avec les pieds, Jeanne Desoubeaux mêle théâtre et musique pour composer un conte, drôle et joyeusement décalé, où l’irruption de l’Autre vient déranger les habitudes les mieux installées.
Du vendredi 13 novembre 2026 au dimanche 22 novembre 2026 :
dimanche
de 15h00 à 16h15
samedi
de 16h30 à 17h45
mercredi, jeudi
de 14h30 à 15h45
vendredi
de 19h00 à 20h15
payant
de 5€ à 28€
Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-13T20:00:00+01:00
fin : 2026-11-22T17:15:00+01:00
Date(s) : 2026-11-13T19:00:00+02:00_2026-11-13T20:15:00+02:00;2026-11-14T16:30:00+02:00_2026-11-14T17:45:00+02:00;2026-11-15T15:00:00+02:00_2026-11-15T16:15:00+02:00;2026-11-18T14:30:00+02:00_2026-11-18T15:45:00+02:00;2026-11-19T14:30:00+02:00_2026-11-19T15:45:00+02:00;2026-11-20T19:00:00+02:00_2026-11-20T20:15:00+02:00;2026-11-21T16:30:00+02:00_2026-11-21T17:45:00+02:00;2026-11-22T15:00:00+02:00_2026-11-22T16:15:00+02:00
Théâtre Silvia Monfort 106 RUE BRANCION 75015 PARIS
https://theatresilviamonfort.eu/events/avec-les-pieds/ +33156083388 reservation@theatresilviamonfort.eu https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR
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