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Avec une légère intimité : Madeleine Malraux, pianiste Bibliothèque André Malraux Paris

Avec une légère intimité : Madeleine Malraux, pianiste Bibliothèque André Malraux Paris

Avec une légère intimité : Madeleine Malraux, pianiste Bibliothèque André Malraux Paris jeudi 1 octobre 2026.

Lieu
Bibliothèque André Malraux
Adresse
112 rue de Rennes
Ville
75006 Paris
Département
Paris
Début
jeudi 1 octobre 2026
Fin
vendredi 1 janvier 2027
Tarif
<p>Entrée libre. Tout public . </p><p> 4e étage.</p>

Madeleine Lioux est née dans la musique.

Un parcours d’excellence la mène à quatorze ans du conservatoire de Toulouse à la classe de Marguerite Long au conservatoire de Paris mais il sera irrigué par les grands moments de l’histoire du 20eme siècle.

C’est aussi le parcours très attachant d’une femme attentive à ses enfants blessés par la guerre qui dit beaucoup de ce qu’il faut d’énergie, de courage et de talent pour se réaliser dans une carrière de musicienne professionnelle lorsqu’on est une femme, et pas seulement la femme de.

Une exposition montée à partir du livre éponyme de Céline Malraux et enrichi de documents d’époque. Le livre, réédité à l’automne 2026, sera présenté par Céline Malraux et Manon Landowski le jeudi 3 décembre à la bibliothèque André Malraux.

Manifestation labellisée Cinquantenaire André Malraux par le Ministère de la Culture et inscrite dans le programme Monte le son 2026 des bibliothèques de la Ville de Paris.

Une exposition montée à partir du livre éponyme de Céline Malraux.
Du jeudi 01 octobre 2026 au jeudi 31 décembre 2026 :
gratuit

Entrée libre. Tout public . 

 4e étage.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-01T02:00:00+02:00
fin : 2027-01-01T00:59:59+01:00
Date(s) :

Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes  75006 Paris
+33145445385 bibliotheque.andre-malraux@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme/ https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme/


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