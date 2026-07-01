Aventure botanique, Jardin du Lion d’Or, Lille

Informations pratiques

Aventure botanique Mercredi 8 juillet, 10h00 Jardin du Lion d’Or Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-08T10:00:00+02:00 – 2026-07-08T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-08T10:00:00+02:00 – 2026-07-08T12:00:00+02:00

Vous pourrez également vous laisser porter dans la spirale aromatique de l’association des Amis des Jardins Ouverts (les AJOnc) ainsi que dans diverses activités de plantations de semis (un petit souvenir vous sera transmis !)

Animation organisée dans le cadre du programme « La biodiversité des quartiers ».

Animation réalisée par le Groupe Ornithologique et Naturaliste (GON).

Jardin du Lion d’Or 119 rue du Faubourg de Roubaix Lille Lille 59777 Saint-Maurice Pellevoisin Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/3922 »}] Jardin naturel partagé du Lion d’Or

119 rue du Faubourg de Roubaix à Lille Saint-Maurice Pellevoisin : Longez le côté gauche des bâtiments – Jardin en fond de parcelle

Vous aurez l’occasion de découvrir les secrets des arbres et des interactions qu’ils mènent en toute discrétion avec d’autres êtres vivants.