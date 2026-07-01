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Aventure botanique, Jardin du Lion d’Or, Lille

mercredi 8 juillet 2026 · Jardin du Lion d'Or · Lille

Aventure botanique, Jardin du Lion d’Or, Lille

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Lieu
Jardin du Lion d'Or
Adresse
119 rue du Faubourg de Roubaix Lille
Ville
59777 Lille
Département
Nord
Tarif
Sur inscription

Aventure botanique Mercredi 8 juillet, 10h00 Jardin du Lion d’Or Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-08T10:00:00+02:00 – 2026-07-08T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-08T10:00:00+02:00 – 2026-07-08T12:00:00+02:00

Vous pourrez également vous laisser porter dans la spirale aromatique de l’association des Amis des Jardins Ouverts (les AJOnc) ainsi que dans diverses activités de plantations de semis (un petit souvenir vous sera transmis !)
Animation organisée dans le cadre du programme « La biodiversité des quartiers ».
Animation réalisée par le Groupe Ornithologique et Naturaliste (GON).

Jardin du Lion d’Or 119 rue du Faubourg de Roubaix Lille Lille 59777 Saint-Maurice Pellevoisin Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/3922 »}] Jardin naturel partagé du Lion d’Or
119 rue du Faubourg de Roubaix à Lille Saint-Maurice Pellevoisin : Longez le côté gauche des bâtiments – Jardin en fond de parcelle
Vous aurez l’occasion de découvrir les secrets des arbres et des interactions qu’ils mènent en toute discrétion avec d’autres êtres vivants.

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